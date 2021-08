Assembleia registra décimo candidato a conselheiro para o Tribunal de Contas

A Comissão Especial responsável por auxiliar a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa no processo de eleição do próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) considerou efetivado o pedido de registro de inscrição do décimo candidato ao cargo, o promotor de Justiça Flávio Teixeira de Abreu Júnior. O candidato havia comparecido à Secretaria Geral Mesa Diretora da Alepi com a documentação na sexta-feira (27) e realizou a entrega dos documentos dentro do prazo, no mesmo dia.

Promotor de Justiça em José de Freitas desde 1996, Flávio Teixeira Júnior ressalta que tem a experiência e os conhecimentos necessários para exercer o cargo. "Conheço alguns deputados, até pela minha função pública, mas não conversei com nenhum deles sobre esse assunto. Creio que, pela análise dos currículos e durante a sabatina, os deputados terão condições de conhecer os candidatos ", afirma.

Todas as inscrições recebidas pela Secretaria Geral Mesa serão analisadas no decorrer da semana pela comissão formada pelos deputados Júlio Arcoverde (Progressistas) e Carlos Augusto (PL), pelo procurador Marcos Patrício e pelo consultor legislativo José Ribamar Pessoa Júnior. A relação das candidaturas homologadas será publicada na sexta-feira (3 de setembro), após a análise da comissão.

A sessão especial para eleição do novo conselheiro do TCE-PI está marcada para o dia 16 de setembro.

FOTO: ALEPI/Divulgação

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!