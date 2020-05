Assembleia Legislativa vota autorização de empréstimos hoje

A Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi) vota remotamente, nesta segunda-feira (11), mensagens encaminhadas à Casa pelo governador Wellington Dias (PT) que dizem respeito a antecipação do feriado do Dia do Piauí e autorização para novas operações de crédito junto à instituições financeiras.

Oficialmente comemorado no dia 19 de outubro, a proposta adianta as celebrações pelo aniversário do estado para a próxima sexta-feira (15), uma tentativa de proporcionar condições para o cumprimento das medidas de isolamento social, ainda distante do percentual mínimo recomendado pelas organizações de saúde.



O governador pede também que o feriado do Dia do Piauí seja antecipado - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A proposição, no entanto, ainda será lida em Plenário antes de seguir para as comissões técnicas do legislativo estadual, para só então ser apreciada e aprovada pelos deputados.

Dada a proximidade da data requisitada, a tramitação da matéria deve ser agilizada pelos parlamentares.

Aprovadas pelos colegiados, a redação final das mensagens que autorizam o Poder Executivo a contratar empréstimo junto ao Banco do Brasil (BB), no valor de R$ 1 bilhão, e autoriza aditivo em operação de ativo no Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) precisam da aprovação plenária.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia