Assembleia Legislativa ganha Frente em defesa da Primeira Infância

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. A proposta é de autoria da deputada estadual Lucy Soares (Progressistas) e visa trabalhar na casa temas relacionados a políticas públicas voltadas para crianças de 0 a 6 anos.

O grupo de trabalho será composto por 14 parlamentares que assinaram o Termo de Adesão de criação da Frente e contará, sempre que possível, com no mínimo um representante de cada partido com representação na Alepi.



A proposta, de autoria da deputada Lucy Soares, visa trabalhar temas relacionados a políticas públicas - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Acreditamos que, nos primeiros anos de vida, o amor, cuidados, acesso à educação e saúde são essenciais. Queremos que todas as crianças de 0 a 6 anos tenham seus direitos garantidos. Para isso, iremos apoiar a manutenção e criação de políticas públicas e ações efetivas”, diz Lucy.

A parlamentar acrescenta que, além de realizar diversos eventos pertinentes ao tema, os deputados irão reivindicar, sobretudo, o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Federal conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância.

Natanael Souza, do Jornal O Dia