Assembleia Legislativa aprova viagem de Wellington Dias para o Vaticano

A Assembleia Legislativa aprovou nessa terça-feira (22) a autorização ao governador Wellington Dias para se ausentar do país, no período de 25 a 30 de outubro. O chefe do executivo piauiense vai participar da 1ª Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia, no Vaticano, representando os governadores da região nordeste.

Leia também: Governadores do Nordeste lançam Consórcio Interestadual de Desenvolvimento

De acordo com o líder do governo na Assembleia, deputado Francisco Limma (PT), a presença de Wellington Dias no encontro é uma forma de posicionar o Piauí e o nordeste nas discussões a respeito das políticas ambientais que foram iniciadas nos últimos dias pela cúpula da igreja Católica, no Vaticano.

“É um evento importante, convocado pela cúpula da Igreja Católica, e que vai versar sobre os desdobramentos das orientações do sínodo da Amazônia . Então, é muito importante a presença do governador Wellington Dias durante esse encontro”, ressaltou Limma(PT).

O deputado João Madison (MDB), relator do pedido de autorização na CCJ, também avalia positivamente a ida do governador ao Vaticano. Para ele, o encontro é uma oportunidade de mostrar ao mundo que as políticas ambientais no Brasil estão sendo aplicadas de maneira correta. “É um problema que está sendo discutido, onde os grandes países criaram uma celeuma de que nós não estamos querendo proteger a Amazônia”, disse Madison.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além de Wellington Dias (PT), o governador do Amazonas, Wilson Lima(PSC), e outras autoridades e lideranças ligadas ao setor ambiental também devem participar da 1ª Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia, no Vaticano.

Agenda internacional

A ida ao Vaticano é a quarta viagem internacional do governador Wellington Dias, apenas no ano de 2019. Em janeiro, o governador foi a Israel, em viagem particular; em março, o chefe do executivo foi aos Estados Unidos, também em viagem particular. Já no mês de agosto, Wellington cumpriu agenda na China, onde participou de encontros com empresários e investidores.

Natanael Souza, do Jornal O Dia