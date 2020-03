Assembleia Legislativa adota medidas de prevenção ao novo coronavírus

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa anunciou nesta terça-feira (17) a adoção de uma série de medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). A decisão foi tomada após uma reunião realizada na presidência da casa, com a presença de vários parlamentares.

De acordo com o ato da Mesa Diretora, só terão acesso à sede e demais dependências da Assembleia Legislativa – Anexo, Cine Teatro, Escola do Legislativo, Fundalegis, Plenarinho e Plenário - parlamentares servidores e demais prestadores de serviços além dos profissionais de imprensa, de entidades e órgãos públicos devidamente credenciados e que justifiquem a necessidade de ingresso a esses locais para tratar de questões urgentes.



A entrada de pessoas no Plenário será controlada para evitar um grande fluxo de pessoas no local - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A Guarda do Palácio Petrônio Portela também restringiu o acesso de visitantes, permitindo a entrada apenas de servidores e prestadores de serviços com idade inferior a 60 anos e aqueles que não sejam portadores de doenças crônicas. As aulas na Escola Cidadão, Cidadã, e na Escola do Legislativo também estão suspensas por 15 dias, bem como as atividades na Fundalegis

A Mesa Diretora também decidiu suspender, por tempo indeterminado, a realização de audiências públicas, sessões solenes e demais homenagens e outros eventos coletivos que não tenham relação direta com as atividades legislativas do Plenário e das comissões técnicas.

Outra medida adotada pelos deputados estaduais foi a determinação da aquisição, com urgência, de álcool em gel termômetros e outros materiais necessários para higienização dos locais de trabalho e demais dependência da Assembleia Legislativa.

Jornal O Dia