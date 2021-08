Assembleia inicia hoje cadastros para vaga de Conselheiro do TCE

A Assembleia Legislativa do Piauí iniciou na manhã desta sexta (13) os registros das candidaturas para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Qualquer cidadão tem direito a concorrer a uma vaga, desde que tenha notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Por outro lado, no histórico recente somente parlamentares ou ex-parlamentares foram votados pelos deputados estaduais.



De acordo com o edital os 30 deputados votam para escolher o novo conselheiro, o candidato que obtiver maioria simples, 16 votos, é eleito. A última eleição para conselheiro do TCE foi em 2015 e teve a disputa entre 24 candidatos. O vencedor foi o ex-prefeito de Picos, Kléber Eulálio. O ex-deputado obteve 18 votos enquanto o também ex-deputado Mauro Tapety conseguiu apenas 11, outro candidato, César Aguiar, conseguiu apenas um voto.

Após o término das inscrições, a Comissão Especial irá decidir sobre o deferimento ou não das candidaturas registradas. Até o momento três deputados disputam oficialmente a vaga, Flora Izabel (PT), Zé Santana (MDB) e Wilson Brandão (Progressistas).

