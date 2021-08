Assembleia encerra hoje inscrições para conselheiro do TCE; veja os candidatos

A Assembleia Legislativa do Piauí encerra nesta sexta(27), as 12h, as inscrições para a eleição do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Até o momento o pleito já tem oito candidatos registrados, os deputados estaduais Flávio Nogueira Júnior (PDT), Zé Santana (MDB), Flora Izabel (PT) e Wilson Brandão (PP), além dos advogados Thiago Normando e Nayara Figueiredo e os servidores públicos Roosevelt Figueiredo e Ricardo Teixeira.

Questionado sobre as críticas pela escolha ser feita por deputados, o presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB), ressaltou a constitucionalidade do processo e valorizou a autonomia da casa para tomar a decisão.

“Isto é perfeitamente normal no passado já aconteceu, é bem mais democrático que quando se escolhe um ministro do supremo por exemplo, a decisão é só do presidente do Brasil encaminhar para o senado federal. Isso está na constituição só se mudar a constituição do Brasil, na hora que muda não agrada a todo mundo, sempre vai ter gente que quer só do jeito dele” disse o deputado.

A documentação dos candidatos registrados segue para análise da Mesa Diretora e no dia 13 de setembro será apresentada a relação final de candidatos que disputam a eleição para conselheiro do TCE-PI, na sessão especial de 16 de setembro.

Foto: THIAGO AMARAL/ Ascom Alepi

