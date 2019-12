Assembleia deve concluir votação do Orçamento na próxima semana

A Assembleia Legislativa do Piauí trabalha para concluir a tramitação da Lei Orçamentária de 2020 e do Plano Plurianual (PPA) na próxima semana. A discussão a respeito das matérias ficou parada nos últimos dias, por conta do debate sobre a Reforma da Previdência dos servidores estaduais.



O presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB), garantiu que a casa já está trabalhando para limpar a pauta de 2019 e aprovar o orçamento. “Agora é votar o orçamento. Vamos votar até o dia 18, no máximo”, disse.



O Orçamento de 2020 tem valor líquido previsto de aproximadamente R$ 13 bilhões, recurso que será divido para o custeio dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A receita apresenta um crescimento de aproximadamente 19%.

A matéria é relatada pelo deputado estadual Franzé Silva(PT), que deve entregar o texto final até o início da próxima semana, possibilitando a análise nas comissões e no plenário da Assembleia.

