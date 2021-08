Assembleia define eleição do TCE para dia 16 de Setembro

Uma reunião da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí definiu o edital com cronograma de atividades para a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí. A sabatina e a eleição será realizada no próximo dia 16 de Setembro no plenário da Assembleia. Por histórico acordo entre os poderes a cadeira deverá ser ocupada por um membro do legislativo. A deputada Flora Izabel (PT) e os deputados Wilson Brandão (Progressistas) e Zé Santana (MDB) largam na frente para a disputa.

O presidente da Assembleia, Themístocles Filho confirmou o rito para a escolha do novo conselheiro.

"Vamos divulgar em todos os meios de comunicação a partir de amanhã todo o cronograma, vamos seguir todos os prazos de acordo com o regimento e o rito legal da Assembleia. No dia 16 de Setembro teremos a eleição e a partir de amanhã começa os prazos" finalizou o deputado.







Fotos: Assis Fernades/ODIA

João Madison mantém apoio a Santana

Apesar dos acenos para um consenso entre os aliados da base governista, o deputado João Madison revelou que mantém o apoio ao seu companheiro de MDB, Zé Santana. Para o deputado somente em um eventual segundo turno ele poderia apoiar outro candidato.

"Temos três candidatos preparados para ocupar essa vaga, como já falei anteriormente eu irei apoiar o nosso companheiro de partido Zé Santana. Nesse primeiro turno não acredito em consenso na casa, no segundo turno a gente pode conversar e buscar um entendimento. Eu não falo pelo MDB, o partido é livre e os membros para escolher o melhor nome, eu irei cumprir meu compromisso é apoiar o nosso candidato" concluiu o político.

Progressistas não declara apoio a Wilson Brandão

Contrastando com a confiança do MDB na candidatura de Zé Santana, o Progressistas, partido de Wilson Brandão, não confirmou se apoiará o deputada para a cadeira do TCE. De acordo com o deputado Júlio somente em agosto a legenda definirá em quem irá votar. Curiosamente Wilson Brandão é um dos deputados da legenda que ocupam espaço na administração de Wellington, mesmo com o racha entre Ciro e Wellington Dias. Brandão é o atual secretário de mineração do estado.

"Vamos primeiro ter uma reunião, depois vamos comunicar a nossa decisão se vamos deixar a bancada livre ou vamos fechar questão. Até o momento não posso confirmar nenhuma decisão do nosso partido. Já fomos procurados pelos três candidatos e vamos até o final de agosto decidir nossa posição" concluiu o deputado Júlio Arcoverde.

Cronograma

De acordo com o edital definido pela mesa diretora da Assembleia já no próximo dia 13 inicia-se o prazo para inscrições de candidaturas.

13 a 27 /08 - prazo para inscrições

03/09 - até 12h divulgação dos pedidos de inscrição

03 a 09/ 09 - apresentação dos recursos referentes às inscrições

13/09 - divulgação da relação dos candidatos aptos à sabatina

16/09 - sessão especial para arguição dos candidatos

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!