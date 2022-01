Assembleia abre ano legislativo nesta terça com deputados de olho na eleição de Outubro

A Assembleia Legislativa do Piauí abre nesta terça (01), às 11h, o ano de trabalho no parlamento. Em meio ao temor pelo avanço da variante Ômicron e o aumento de casos no estado, os deputados voltam aos trabalhos de olho nas eleições de outubro. O ano eleitoral, historicamente, tem um primeiro semestre de trabalhos intensos e os últimos seis meses de pouca movimentação na casa já que os deputados priorizam a campanha eleitoral. Dos 30 deputados eleitos em 2018, 24 disputarão a reeleição neste ano.



Nesta terça o Governador Wellington Dias fará a tradicional leitura da mensagem anual no parlamento, apesar do ano eleitoral matérias importantes devem ser analisadas, dentre elas o reajuste dos servidores estaduais que já deve ocorrer no início do ano legislativo. A expectativa é que haja um forte esquema de protocolo sanitário contra a Covid-19 e o acesso a profissionais de imprensa será controlado pela casa.





FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

