Áreas irregulares no PI ultrapassam 90%, afirma desembargador Ricardo Gentil

Um dos principais problemas nos grandes centros urbanos é a questão da regularização fundiária. O tema foi discutido durante a manhã de ontem (16), em um workshop que reuniu autoridades e representantes de vários municípios piauienses. Segundo o desembargador Ricardo Gentil, corregedorgeral da justiça, o percentual de áreas irregulares em todo o estado é superior aos 90%.

O magistrado destacou o trabalho realizado pelo Núcleo de Regularização Fundiária da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí (NRF/CGJ-PI) e a importância do evento, em parceria com as prefeituras, no intuito de solucionar o problema das propriedades irregulares.

“Discutimos a importância do Núcleo e desse trabalho com os prefeitos, a fim de contribuir para que eles, replicando essas ideias em suas cidades, busquem a regularização de toda área do município, que hoje eu posso afirmar com toda franqueza, que mais de 90% é ocupada irregularmente”, afirmou Ricardo Gentil.

Corregedor-Geral de Justiça explica que há uma falsa ideia sobre títulos de propriedade de imóveis (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O corregedor explicou que há uma falsa ideia sobre os títulos de propriedade, que em grande parte não estão regularizados, o que gera um impacto muito grande aos municípios, não apenas no que diz respeito a segurança jurídica, mas também ao desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que com a regularização é possível que o município efetue a cobrança de impostos e que o titular tenha condições de investir em sua propriedade.

“A corregedoria já poderia até ter baixado um ato no sentido de cancelar todos esses registros, porque na verdade todas essas matrículas são irregulares, não fizemos ainda para não causar um rebuliço maior. Mas estamos buscando conscientizar os gestores de que eles devem partir na dianteira, evitando assim um prejuízo maior para seus municípios”, concluiu o desembargador Ricardo Gentil.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia