O presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM) e prefeito da cidade de Água Branca, Jonas Moura, revelou que a entidade vem tentando solucionar o impasse entre o Governo do Estado e as prefeituras piauienses acerca do atraso nos repasses referentes ao cofinanciamento da saúde nos municípios.

“Um dos nosso focos é trabalharmos essa questão no sentido de recebermos esses recursos. Já estivemos várias vezes com o Governo, sabemos das dificuldades e temos entendido isso o máximo que podemos, mas infelizmente os municípios estão em uma situação dificílima de recursos”, afirmou Moura.

APPM espera solução sobre atrasos no cofinanciamento da saúde. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O assunto foi motivou uma recente troca de farpas entre o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), que criticou o atraso nos repasses estaduais ao sistema de saúde da capital, e o governador Wellington Dias (PT), que avaliou as alegações como motivações possivelmente relacionadas o processo eleitoral do próximo ano.

Diante disso, o Moura revelou já ter encaminhado ao Governo uma proposta de atualização do recursos e quitação do mesmo. A expectativa da APPM é que até o final do ano seja dado uma solução positiva para o problema.

“Sugerimos que, através do empréstimo aprovado recentemente na Assembleia, parte dele possa ser repassado aos municípios. Além disso, sugerimentos que, dando certo a cessão onerosa do Pré-Sal, o Governo pudesse completar e fazemos um grande esforço no mês corrente, para que possamos melhorar a situação dos municípios”, finalizou.

João MagalhãesBreno Cavalcante