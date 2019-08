APPM defende PEC “paralela” para incluir estados e municípios na Reforma

O presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Jonas Moura(PSD), prefeito de Água Branca, revelou que as entidades municipalistas do país já abriram um canal de diálogo com o Senado Federal na tentativa de viabilizar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) “paralela”, prevendo novas regras de aposentadoria para servidores de estados e municípios. A intenção, de acordo com ele, é garantir que todos os entes federativos passem pelo processo de mudança de forma conjunta, sem prejudicar o texto da Reforma, que já foi aprovado em dois turnos pela Câmara.

“Sabemos que, de qualquer forma, tem que voltar para a Câmara, mas volta especificamente a questão dos estados e municípios, sem afetar os avanços que já foram aprovados pela Câmara. Essa é a alternativa que nos encontramos, também com apoio dos governadores, que entendem que essa reforma é muito difícil sem a participação dos estados e dos municípios”, afirmou.



Jonas Moura defende PEC “paralela” para incluir estados e municípios na Reforma - Foto: O Dia



Ainda de acordo com Jonas Moura, prefeitos e governadores vão tentar estreitar a relação com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar viabilizar a tramitação da chamada PEC “paralela”. A intenção é que os debates tenham início já nos próximos dias, quando o texto aprovado pela Câmara começar a ser debatido pelos senadores.

“Já temos um contato com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está comprometido com essa possibilidade, e que tem interesse de que os estados e munícipios possam ser incluídos também nessa reforma”, disse o prefeito de Água Branca.

Natanael Souza - Jornal O Dia