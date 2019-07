Após visitar ministérios, Elmano confirma vinda de Bolsonaro ao PI

O senador Elmano Ferrer (Podemos), vice-líder do governo no Senado, confirmou que o presidente da República Jair Bolsonaro estará em Parnaíba no próximo dia 14 de agosto, para participar das comemorações do aniversário da cidade.

O parlamentar esteve reunido nessa sexta-feira com representantes da Secretaria de Governo da Presidência da República e do Ministério do Desenvolvimento Regional. As duas pastas já trabalham para definir os detalhes da visita de Bolsonaro ao Piauí.

Após visitar ministérios, Elmano confirma vinda de Bolsonaro ao Piauí. (Foto: Arquivo O Dia)



“Já estão se preparando com as informações para a visita do presidente. Então, eu posso afirmar que está confirmada a ida dele, que está sendo discutida. Está sendo feita articulação para a ida dele. Todas as previdências já estão sendo tomadas”, afirmou Elmano.

Além de participar das solenidades alusivas a comemoração dos 175 anos de Parnaíba, Bolsonaro também deve visitar o projeto de agricultura irrigada dos Tabuleiros Litorâneos. O presidente da República também é esperado na inauguração de uma escola do Sesc, que deve ser batizada com seu nome.

No Piauí, a expectativa é que Bolsonaro cumpra agenda acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto; Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; Casa Civil; Onyx Lorenzoni; e Agricultura, Teresa Cristina.

João MagalhãesBreno Cavalcante