Após visita, deputados criticam estrutura precária do Hospital de Corrente

Equipamentos antigos ou quebrados e deficiências de estrutura foram os principais problemas encontrados no Hospital Dr. João Pachêco Cavalcante, em Corrente, nesta sexta-feira (5). Os deputados estaduais Teresa Britto (PV), Gustavo Neiva (PSB) e Lucy Soares (Progressistas) fizeram uma série de solicitações à direção do centro de saúde.

"O laboratório e o setor de fisioterapia estão em uma situação caótica. A ouvidoria não funciona e os servidores estão com um mês de salário atrasado. As enfermarias do setor adulto não têm climatização, faltam berços e encontramos vários equipamentos quebrados", diz a deputada Teresa Britto, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.

Ainda de acordo com a parlamentar, também foi constatado o atraso de repasse financeiro por parte da Sesapi ao Hospital e dificuldades para qualificação dos profissionais. "Vamos incluir todas essas questões em um relatório que será entregue ao governador Wellington Dias. Precisamos de melhorias emergenciais no Hospital de Corrente", conclui Teresa Britto.