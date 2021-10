O deputado estadual João Madison (MDB) cobrou uma definição dos deputados de oposição que ainda ocupam cargos no governo do estado. A afirmação chega logo após o desembarque da deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) da base aliada. No último sábado (09) a parlamentar anunciou que não mais apoiará Wellington Dias e a sua irmã, Sádia Castro, também entregou o comando da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Até o momento dois parlamentares do Progressistas, principal legenda de oposição, ainda ocupam cargos no primeiro escalão da administração estadual. Hélio Isaías que comanda a Secretaria dos Transportes e Wilson Brandão que está a frente da Secretaria de Mineração. Ambos devem romper com o governador e deixar as pastas em breve. Hélio Isaías inclusive faz parte do grupo político de Margarete Coelho, ele é cunhado da deputada. A sua esposa, a prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, é irmã de Margarete.

João Madison cobrou uma definição também do governador para decidir quem estará ao lado de Wellington Dias em 2022. Para o deputado os aliados devem assumir não somente as pautas positivas, mas também as negativas.

“Eu acho que o governador precisa fazer isso com a maior brevidade possível, precisa definir com quem nós contamos para as eleições de 2022. Nós sabemos que tem algumas lideranças que já optaram em ficar na oposição, precisam também sair do governo e dar oportunidade para aqueles que queiram vir. Agora o governador é que tem que fazer isso, nós do MDB estamos muito satisfeitos com o que temos, não precisamos reclamar. Precisamos saber com quem contamos para 2022, quem é governo é governo, assume o ônus e o bônus. Quem é oposição está no seu devido direito. O governador já tem na sua cabeça quem vai ficar com ele e quem não vai ficar, vocês mesmo da imprensa conhecem”, concluiu o parlamentar.



