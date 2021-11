Após reunião nacional, PDT do Piauí confirma fim do impasse com Ciro Gomes

Bandeira branca no PDT. Após uma polêmica envolvendo o pré-candidato a Presidência da República, Ciro Gomes, que suspendeu a sua pré-candidatura em protesto contra os parlamentares do PDT, que votaram a favor da PEC dos Precatórios no primeiro turno, o partido se reuniu e decidiu pela pacificação do impasse. No segundo turno praticamente todo o partido votou contra a PEC, a medida demonstrando a união nacional da legenda. Nesta sexta o PDT piauiense inaugura a sua “embaixada” no litoral do estado e inicia mais uma etapa da articulação da candidatura de Ciro Gomes no estado.



O presidente do partido no estado, Evandro Hiid, revelou como foi a reunião que contou com a bancada federal e os diretórios estaduais do PDT. O dirigente partidário confirmou que o objetivo será fortalecer Ciro Gomes no Piauí.

"Na reunião a maioria do partido entendeu o posicionamento dos deputados na primeira votação, entendeu o posicionamento na segunda votação, o presidente do partido fez uma conversa individualmente com cada e discutiu a importância daquele voto dos deputados do PDT na sessão do segundo turno. Pacificada continua a candidatura de Ciro Gomes e amanhã mesmo nós estaremos no lançamento da embaixada do Ciro lá em Parnaíba, várias lideranças e políticos daquela região norte do estado já confirmaram presença. Várias pessoas imbuídas neste propósito de eleger Ciro Gomes no projeto para o nosso país”, revelou o vereador.

Sobre o cenário estadual Evandro Hiid confirmou que o objetivo do PDT será chegar a mais de 60 municípios, estruturando os diretórios e interiorizando a sigla.

“A direção nacional nos deu totais condições, total autonomia para definirmos nossa estratégia aqui no estado. Tanto na chapa para federal e estadual para abrir uma porta efetiva para Ciro Gomes aqui no Piauí. O que queremos é fortalecer e interiorizar ainda mais o partido, temos cerca de 60 comissões provisórias e vamos fortalecer o partido de forma legal e organizada”, concluiu o parlamentar.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!