Após reunião com Wellington Dias, PSD mantém confiança na indicação ao senado

O deputado Georgiano Neto revelou ao PortalODia.com que se reuniu com o governador Wellington Dias na última terça e demonstrou confiança na indicação do PSD para a vaga de vice. Até o momento, o próprio PSD, o MDB e o PT brigam por duas vagas majoritárias, uma para vice-governador e outra para o senado.

Petistas defendem que Wellington seria o melhor nome para o senado, fato que frustraria as pretensões do PSD.





Georgiano comentou sobre a reunião com o chefe do executivo estadual e ressaltou que o partido continua buscando, através do diálogo, convencer o governador a ceder a vaga para o Deputado Federal Júlio César, presidente da legenda no Piauí.

"Ontem tive uma reunião com o governador e vamos manter essa política do diálogo, da boa convivência e do melhor entendimento. A conversa foi positiva e vamos avançar com fé em Deus para um melhor entendimento para o PSD e para o Piaui", finalizou Georgiano Neto.

