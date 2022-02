Após reunião com Wellington Dias, MDB busca filiação de Fábio Abreu e Flávio Nogueira

Após uma reunião com o governador Wellington Dias, o MDB oficializou na manhã desta quarta (02) o convite a dois deputados federais e dois suplentes para a candidatura a deputado federal. Emdificuldades para montar uma estratégia competitiva no âmbito federal, o MDB vê a chegada de Fábio Abreu (PL), Flávio Nogueira (PDT), Mainha (PL) e Silas Freire (PL) como a opção para tornar uma segunda vaga viável e talvez brigar por três cadeiras em Brasília.



O encontro com o governador Wellington Dias ocorreu a portas fechadas no escritório da residência, na noite última terça (01). De acordo com parlamentares que participaram da reunião, números da chapa proporcional do partido foram apresentados e o governador prometeu auxiliar o partido na montagem da chapa. Tanto para a chapa estadual como para a federal o MDB.

O Deputado Federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB) revelou os detalhes da reunião e criticou quem duvida da capacidade do partido de montar uma chapa competitiva. “Ontem a gente teve reunião com o governador tratando de assuntos do Piauí, o MDB é um partido muito forte de história no Piauí. As pessoas que falam que o MDB não faz chapa estão equivocadas, o MDB já tem uma chapa fortíssima e mantêm seus seis deputados estaduais e mantemos a nossa quantidade de deputados federais. O MDB trabalha para aumentar a sua bancada tanto na Assembleia como na Câmara Federal”, disse o parlamentar.

Marcos Aurélio explicou os convites para filiações e defendeu o tratamento igualitário a todos na sigla. “O MDB tem sim chapa e vai ter uma chapa muito mais competitiva do que hoje, os convites fizemos para muitos deputados e deputadas de mandato, faço meu convite público ao deputado Flávio Nogueira, deputado Fábio Abreu, deputado Mainha, deputado Silas, todo mundo. Somos um partido democrático, queremos sim uma chapa competitiva que faça até três deputados federais. Somos um partido que respeita as diferenças, respeita as ideias e que trata todos igual”, finalizou o parlamentar.

