Após recesso, deputados estaduais voltam às atividades na Alepi hoje

Depois de 15 dias de recesso, a Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) retoma suas atividades nesta quinta-feira (1), a partir das 11h, quando o presidente da Casa, Themístocles Filho (MDB), deve abrir a sessão plenária, onde serão lidos alguns encaminhamentos recebidos pela Secretaria da Mesa Diretora neste período.

Entre as proposições a serem apreciadas pelos deputados está um Projeto de Lei (PL) do Ministério Público Estado (MP-PI). A previsão é que a Lei Orçamentária Anual (LOA), a ser encaminhada pelo Governo do Estado ao Poder Legislativo, também seja discutida neste segundo semestre.



A reforma tributária e o orçamento estadual para o ano que vem estão na pauta da Casa - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Com a volta das atividades, o debate de outros assuntos deve ser retomado, como o que dispõe da destinação de emendas parlamentares para a realização de eventos culturais e pagamento de bandas musicais e empresas do ramo. Além disso, está agendado para o próximo dia 5 de agosto uma audiência pública para tratar do saneamento básico no interior e na capital do estado.

A presidente da comissão de Saúde da Alepi, Teresa Britto (PV), também assegurou que o colegiado continuará realizando vistoria em hospitais estaduais, como já vinha ocorrendo no primeiro semestre. Já Henrique Pires (MDB) confirmou a presença do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), autor da proposta de Reforma Tributária em tramitação no Congresso Nacional, para discutir a matéria no parlamento piauiense.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia