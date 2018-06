Após polêmicas, deputados reajustam em 2,9% salários de servidores

O Plenário da Assembléia Legislativa do Piauí (ALEPI) aprovou na manhã desta quin­ta-feira (21) o reajuste de 2,95% para a categoria dos professores, policiais civis, bombeiros, UESPI, agentes penitenciários e outros servi­dores do estado. Dos 24 par­lamentares presentes, apenas os seis deputados de oposição foram contrários ao Projeto de Lei foi enviado à casa em regi­me de urgência pelo governo do Estado.

No entanto, o episódio con­tém uma série de embaraços que pode se estender para o campo jurídico. Isso porque os parlamentares já tinham apro­vado um aumento de 6,81% anteriormente, vetado pelo governador Wellington Dias (PT), alegando que a matéria desobedecia à lei eleitoral. No entanto, o legislativo barrou a decisão do executivo e mante­ve o primeiro percentual apro­vado em Plenário.

Acontece que na última quarta (20), a mesa diretora da casa decidiu anular a sessão ordinária que cancelava o veto e, aprovou os 2.95%, valor que apenas corrige a inflação, o que é permitido pela legisla­ção eleitoral. Mas a oposição questionou a manobra gover­nista.



Deputados percorreram caminho ao Plenário sob forte pressão de servidores afetados (Foto: Moura Alves/O Dia)



O deputado de oposição Marden Menezes (PSDB) la­mentou e afirmou que a opo­sição fez tudo o possível para evitar a aprovação da nova matéria, que no seu entendi­mento configurou uma ilega­lidade. “De nossa parte como bancada de oposição que fis­caliza os atos do executivo e acompanha os processos, fizemos tudo o que era possí­vel, inclusive nossa posição foi contrária a essa nova matéria, por entendermos que ela está prejudicial”, disse.

Antes da votação em ple­nário, os parlamentares se re­uniram a portas fechadas em sessão administrativas com todas as comissões da casa para discussão da matéria. Em nota, o líder governista na Alepi, deputado Francis­co Limma (PT), acusou a bancada opositora de tentar “tumultuar” as votações e aprovação dos projetos que concedem os novos reajuste salarial permitido por lei.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia