Após perder vereadores, Patriota trabalha por reestruturação

Após perder os seis vereadores que articulavam a formação de uma chapa proporcional nos quadros do Patriota, o presidente da sigla, Laercio Borges, deu início a um processo de articulação para buscar novas lideranças. Segundo ele, o partido deve contar, em breve, com a filiação dos vereadores Caio Bucar e Dr. Lázaro.



“Com o anúncio da saída dos vereadores, quando da janela partidária, a nossa nova estratégia é atrair novos pré-candidatos para fortalecer a chapa proporcional, entre eles, estamos dialogando com bastante afinidade com o vereador Caio Bucar, que será uma espécie de puxador de votos, assim poderemos eleger de dois a três vereadores. Tivemos também uma boa conversa com o vereador Dr.Lázaro, que está avaliando a sua filiação ao Patriota, na janela partidária”, informou o presidente do Patriota.

Para tentar viabilizar uma chapa competitiva, Laercio Borges também mira em lideranças da ala ‘bolsonarista’, como o Major Diego Melo, que disputou uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2018.

“Outro que nos procurou foi o Major Diego que foi candidato a deputado federal em 2018 e poderá disputar pelo Patriota em 2020. Ele deve’ articular nomes "Bolsonaristas" para vir a fortalecer a chapa ‘patriótica’ em Teresina e no restante do estado”, conta Laercio Borges.

Até a última semana, a chapa do Patriota contava com a presença de nomes como Gustavo de Carvalho, Neto do Angelim, Pedro Fernandes, Valdemir Virgino, Zé Filho e Nilson Cavalcante. Temendo dificuldades na disputa eleitoral, o grupo se dividiu e os parlamentares migraram para Progressistas e PSL.





João MagalhãesNatanael Souza