Após ofensas de Dr. Pessoa, Fábio Novo chama prefeito de instável e ingrato

O deputado estadual Fábio Novo (PT) reagiu às ofensas do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Na última segunda (24) Pessoa chamou Fábio Novo de “minoria fétida” ao comentar críticas recentes feitas por Fábio Novo.Na última semana o secretário de Cultura avaliou o primeiro ano da gestão de Dr. Pessoa como um “grande retrocesso” para Teresina e enumerou problemas em diversas áreas que se agravaram desde o ano passado.



Novo ficou em quarto lugar na eleição municipal da capital em 2020, porém não apoiou Dr. Pessoa no segundo turno. Em uma publicação nas redes sociais o petista chegou a chamar o gestor de “ o prefeito meme” e criticou suas destemperanças. “Fétido e microscópico, assim me classificou hj o prefeito de Teresina! Imagina todo esse ódio transformado em energia para solução do transporte da capital? Aí sim, o Alcaide não seria um ardiloso que vaticinou solução para os 3 primeiros meses da gestão! Já se vão 13 e piorou!”, disse o deputado.

O Partido dos Trabalhadores estuda desembarcar do governo Pessoa após o prefeito anunciar um acordo com o Presidente da República, Jair Bolsonaro, para se filiar ao partido do presidente. Em crise e vivendo uma instabilidade política e administrativa,Pessoa enfrenta agora um processo de impeachment na Câmara Municipal de Teresina. O Cidadania entra nesta terça com um pedido de interrupção de mandato do prefeito após várias denúncias de corrupção.

