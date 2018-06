Após novo impasse, Firmino declara apoio a Luciano Nunes

O prefeito de Teresina, Fir­mino Filho (PSDB), parti­cipou no final de semana do Seminário “O Piauí pode dar certo”, em Campo Maior. O evento integra a pré-campa­nha do tucano Luciano Nunes ao governo do Estado e a par­ticipação do prefeito da capi­tal acontece dias depois de sua esposa, Luci Soares, defender o nome de Margarete Coelho (Progressistas) ao Karnak.

A presença de Firmino no evento que tenta fortalecer o nome de Luciano Nunes ao governo serviu para diminuir os comentários sobre provável falta de apoio do prefeito a can­didatura do correligionário. Du­rante o seminário, Firmino dis­se que Luciano está preparado para formar uma equipe compe­tente para enfrentar os grandes desafios do Piauí.

“O Piauí pode dar certo com liderança jovem, competente, com equipe técnica competente, que possa contribuir para que as políticas públicas atendam não interesse dos políticos e sim da população. E o Luciano Nunes se coloca com muita coragem, muita audácia e disposição para representar o movimento de mudança e de renovação para o nosso Estado”, disse o prefeito.



Evento em Campo Maior reuniu Luciano Nunes e Firmino Filho, em meio a militância tucana (Foto: Divulgação)



Firmino Filho acrescentou ainda que não tem duvidas da experiência de gestor e de com­petência de Luciano e citou o perfil equilibrado do pré-candi­dato como essencial para agre­gar forças políticas. “Precisamos de gestores com esse perfil para fazer o enfrentamento na área de saúde, que não pode ficar centralizada apenas em Teresi­na, na área de segurança públi­ca, não podemos mais viver em um Estado tão inseguro como estamos vivendo, na área de de­senvolvimento econômico para que possamos dar um salto qua­litativo”, conclui o chefe do Exe­cutivo de Teresina.

O seminário em Campo Maior foi o sexto, de 12 que serão realizados até julho. A ati­vidade é realizada em cada ter­ritório de desenvolvimento do Piauí. Ainda receberão encon­tros as cidades de São Raimun­do Nonato, Uruçuí, Teresina, Valença, Picos e Oeiras.

João Magalhães - Jornal O Dia