Após novo aumento do combustível, Wellington confirma reunião com a Petrobrás e senadores

O governador Wellington Dias confirmou que aguarda uma reunião para a próxima quarta (27) com representantes da Petrobrás e senadorespara discutir o preço dos combustíveis no país. Nesta terça a companhia petrolífera anunciou mais um reajuste no preço dos combustíveis que já acumula 73% de crescimento somente em 2021. Com o novo aumento o preço médio da gasolina em Teresina deve chegar à casa dos R$ 7,50. Os governadores apresentam como alternativa, para reduzir o valor do combustível, a capitalização do fundo de equalização do combustível, como era em 2016, podendo chegar a custar em torno de R$ 4,50.



Wellington Dias, que é um dos líderes do Fórum dos governadores do Brasil, é contra um projeto aprovado na Câmara que unifica o percentual de ICMS cobrado pelos estados em todo o país. A medida resultaria em uma perda de R$ 24,1 bilhões em arrecadação apenas para os estados. Para os governadores, a alternativa é a redução da carga tributária. De acordo com os gestores a alteração no preço dos combustíveis não pode ser colocada em cima do ICMS, já que este não sofre alteração há vários anos.

Wellington explicou sobre a reunião com a Petrobrás e reforçou que os governadores buscarão um entendimento.

“Estamos organizando para quarta-feira uma agenda ainda não confirmada com o presidente do senado Rodrigo Pacheco, um representante de cada região, o Comfaz, e a Petrobrás para ver se a gente chega a um entendimento”, concluiu o governador.

FOTO: Elias Fontenele/ODIA

