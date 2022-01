Após investida de Fonteles no litoral, Progressistas sinaliza Adalgisa para o senado

O presidente do diretório municipal do Progressistas em Teresina, Aluísio Sampaio, revelou que confia na indicação da primeira dama de Parnaíba, Adalgisa Moraes Souza, para a suplência ao senado da chapa de oposição . A informação surge imediatamente após uma reunião entre o pré-candidato ao governo da base governista, Rafael Fonteles, com a filha de Mão Santa, Gracinha Moraes Souza . Base e oposição brigam pelo controle do segundo maior colégio do estado no litoral, a possível indicação de Adalgisa é uma resposta da oposição à investida governista.



Até o momento o litoral não possuiria nenhum representante na chapa de oposição, analisando a composição, a partir da indicação de Adalgisa para o senado, os aliados de Ciro Nogueira estariam contemplados nos três maiores colégios eleitorais. Em Teresina o nome forte seria o do ex-prefeito Silvio Mendes, que pode ocupar a cabeça de chapa. Em Picos, terceiro maior eleitorado, o prefeito, Gil Paraibano é suplente de Ciro no senado.

Aluísio analisou que a concessão da vaga para um indicado de Mão Santa seria algo natural pela representatividade política do ex-governador na região “Acredito que, analisando a importância política de Parnaíba, essa é uma coisa lógica, o prefeito tem uma força muito grande e certamente acho que é justo que ele indique essa primeira suplência, é a minha opinião pessoal, acredito que poderá acontecer. Mas quem vai comentar é o nosso presidente nacional e estadual”, disse o parlamentar.

O político defendeu também que o clima na chapa de oposição é de harmonia. Silvio Mendes e Iracema Portella brigam pela indicação a candidatura de governador, o anúncio será feito no próximo dia 05 de fevereiro. “O clima é de entrosamento e harmonia, seja quem for o candidato, eu acredito que os dois já estão envolvidos para que não haja qualquer tipo de rusga com relação a escolha. O clima que a gente percebe é de euforia e esperança com a mudança de gestão. Acho que a oposição pela primeira vez tem uma chance grande, não vejo favorito, a campanha será muito equilibrada”, finalizou o dirigente partidário.





FOTO: Arquivo ODIA





Gracinha deixa os grupos de Watsapp

Outro fato que chamou a atenção na última terça (25) foi a reação da Secretária de Infraestrutura de Parnaíba, Gracinha Moraes Souza. Após se reunir com Rafael Fonteles, a gestora anunciou, através de nota, que deixará os grupos de Watsapp que faz parte. Nos bastidores a grande repercussão da reunião e os ataques dirigidos a gestora teriam motivado a decisão. Veja a nota.

Boa noite!

Como é de conhecimento de todos respondo por pastas administrativas operacionais e técnicas no município de Parnaíba. Secretaria de infraestrutura, regularização fundiária, superintendência de praças, serviços urbanos, defesa civil, Empa(administração dos mercados públicos), iluminação pública. São pastas interligadas e que exigem muita dedicação. Desde de 2017 , meu número é disponibilizado pra população na parede da entrada da secretaria, mas pra melhorar cada vez mais o atendimento e ouvir mais a população, sempre disponibilizei meu WhatsApp em banner de internet exatamente pra facilitar e solucionar as demandas com maior celeridade. Por este motivo saí de praticamente todos os grupos, porque meu celular não comportaria tantas mensagens. No PV consigo responder melhor e individualmente cada cidadão Parnaibano. Estamos pra servir a população Parnaibana.

FOTO: Arquivo Pessoal

