Após esvaziamento em reunião com Pessoa, Jeová se reúne para apaziguar crise com Pessoinha

A resposta foi rápida, após o esvaziamento de uma reunião entre Dr. Pessoa e a base aliada, o prefeito se movimentou para tentar apaziguar a crise entre o palácio da cidade e o presidente da Câmara, Jeová Alencar. O motivo do estremecimento das relações foi o anúncio de que o filho do prefeito, João Pessoa, poderia ser candidato a deputado estadual, algo que prejudicaria Jeová que também será candidato a deputado estadual.



Na última quarta (24) Jeová chegou a afirmar que a candidatura de Pessoinha não o prejudicaria , porém vereadores aliados não gostaram do “refugo” do filho do prefeito. Informações de bastidores dão conta que durante a reunião no palácio da cidade, entre o prefeito e vereadores, para pedir apoio a aprovação da reforma da previdência, Jeová teria se levantado e “levado” cerca de dez parlamentares que participavam da reunião. Um claro gesto de descontentamento com a gestão.

Na noite da última quinta (25) um encontro na casa do vice-prefeito, Robert Rios, tratou de colocar panos quentes e remover a ideia de Pessoinha ser candidato a deputado estadual. Participaram do encontro além do prefeito e do vice, o secretário de Planejamento, João Henrique Sousa, Jeová Alencar e o próprio Pessoinha. A informação é que o filho de Dr. Pessoa volta a ser candidato a deputado federal, mostrando a força do presidente da Câmara. Uma foto com os políticos, fazendo o V com as mãos, foi divulgada após o encontro, a primeira vista o vitorioso da história parece ser Jeová Alencar.

FOTO: Divulgação Redes Sociais

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no