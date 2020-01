Após efetivação de Bessah, Belê Medeiros toma posse

A deputada Belê Medeiros (PP), 5ª suplente da coligação PT / MDB / PP / PR / PDT / PSD / PC do B / PTB / PRTB (A Vitória Com a Força do Povo) tomou posse hoje (8) na Assembleia Legislativa. Ela assume após a efetivação no mandado do também progressista, Bessah.



A assinatura do termo de posse aconteceu no gabinete da presidência da Casa com a presença de vários deputados e alguns amigos. Além do presidente, Themístocles Filho (MDB), que explicou que a posse da deputada se dava por cumprimento a determinação do regimento interno da Assembleia, com a sua convocação, já que ela é a suplente na linha de convocação.

Foto: Divulgação

Estavam presentes os deputados Júlio Arcoverde, Hélio Isaías e Bessah, todos do PP e do secretário da Cidadania, deputado Zé Santana, do MDB. Também prestigiou a posse da deputada o ex-deputado Antonio Félix. Nas eleições de 2014, Belê Medeiros alcançou 21,584 votos, ficando com 1,19% dos votos válidos.

