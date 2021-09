Após desistência de Zé Santana, PT projeta vitória de Flora no primeiro turno

Após desistência da candidatura do deputado Zé Santana, o Partido dos Trabalhadores acredita em uma vitória no primeiro turno da deputada Flora Izabel. A expectativa do partido é obter entre 16 e 18 votos no plenário. A articulação da legenda é para que o MDB vote em bloco em Flora Izabel.





Foto: Arquivo ODIA

Líder do PT em Teresina, o deputado Cícero Magalhães revelou os detalhes da projeção do partido para a vitória. "Acredito que o deputado Santana avaliou que a retirada da candidatura dele poderia ajudar um dos candidatos e isso seria resolvido no primeiro turno. Não houve pressão neste sentido. Acredito que a companheira Flora terá êxito no primeiro turno e vamos pra frente. Eu acho que ela tem mais de 16 votos para eleger", finalizou o parlamentar.



Deputado Zé Santana desiste de disputar vaga no TCE

Zé Santana anunciou a desistência na manhã desta quinta-feira (16), por meio de nota, horas antes do início da eleição. O parlamentar disse que "Percorrido o campo do diálogo e das ponderações, inebriado pelo sentimento de somar com um Piauí justo e pujante, em nome de uma base governamental unida e assertiva, juntamente com o grupo de parlamentares que desde o início desta jornada esteve incentivando e fortalecendo esse ideal, decidimos pela descontinuidade de nossa candidatura".

