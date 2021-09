Após desacordo, Silvio Mendes tenta reatar aliança com o PSL

A resposta foi rápida, após o presidente do PSL no Piauí, vereador Luís André, revelar que não teria qualquer acordo com a candidatura de Silvio Mendes ao governo do estado, Silvio se reuniu no final da última quarta (02), com Luís André, na tentativa de evitar a ruptura do PSL com a oposição no Piauí. O ex-prefeito de Teresina quer uma coligação com pelo menos sete partidos de oposição, de acordo com o ex-prefeito o número seria ideal para viabilizar tempo de TV suficiente para apresentar sua plataforma de governo.



Dono do maior tempo de TV, por ter a maior bancada na Câmara Federal, o PSL avaliou positivamente a reunião com Silvio e confirmou que a aliança pode ser concretizada. Pelas redes sociais o parlamentar comentou sobre a reunião:





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!