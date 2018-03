Após demissão, Fernando Segovia atuará na Itália, diz Temer

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (28), em entrevista à rádio Jovem Pan, que Fernando Segovia, demitido da direção-geral da Polícia Federal, passará a atuar como adido especial na Itália.

Temer afirmou, ainda, que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, novo responsável pela PF, tem autonomia para montar a equipe – até agora, a Polícia Federal era subordinada ao Ministério da Justiça.

Nesta terça (27), primeiro dia à frente do novo ministério, Raul Jungmann decidiu demitir Fernando Segovia, indicando para a direção-geral da PF Rogério Galloro, atual secretário nacional de Segurança Pública.

"Ele [Segovia] fez um trabalho muito correto, adequado, nesses três meses [à frente da corporação]. O que queremos evidenciar é que o ministro da Segurança montaria sua equipe. Chegando lá, ele haveria de montar a equipe. Dei autonomia ao jungmann para que isso fosse feito", disse Temer.

"Houve um ajustamento de modo que o Segovia irá para Roma, numa adidância especial na Itália - creio que em julho ou em agosto. Foi uma coisa ajustada. O ministro tem de ter sua equipe, daí a mudança do diretor da PF", acrescentou o presidente.

Ainda na entrevista à Jovem Pan, o presidente afirmou que a escolha pelo nome de Galloro foi "meramente profissional", acrescetando que a nomeação de Segovia, no ano passado, teve "zero conotação política".



Intervenção federal no Rio

Temer também comentou nesta quarta a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, decretada neste mês.

Na avaliação do presidente, o estado se tornou uma "espécie de vitrine" do que pode acontecer em todo o país e, por isso, os "últimos acontecimentos" mostravam que a intervenção era necessária.

Ao observar que "todas as cautelas" foram tomadas, Temer voltou a dizer que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi consultado sobre a intervenção.

"Pedi emissários que fossem ao Pezao porque já estávamos lá com a GLO [Garantia da Lei e da Ordem] com as Forças Armadas há muito tempo, mas elas não tinham administração da segurança pública", declarou o presidente, acrescentando que o objetivo da intervenção é "coordenar" as ações de segurança pública no Rio.

