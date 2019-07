Após convite de Ciro, Flávio Nogueira pode se filiar ao PP

Com a possibilidade de ser expulso do PDT, após votar a favor da Reforma da Previdência, o deputado federal Flávio Nogueira retomou as conversas com lideranças de outros partidos. Nesse final de semana o parlamentar conversou com o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que o convidou a fazer parte dos quadros da sigla.

Flávio Nogueira e Ciro Nogueira voltaram a conversar nos últimos dias (Foto: Divulgação/Ascom Parlamentar)





Apesar do convite de Ciro, a tendência é que Flávio Nogueira e seu grupo político aguardem o posicionamento definitivo da cúpula do PDT, que ainda estuda as sanções que vão ser aplicadas aos deputados do partido que votaram a favor da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Em diversas oportunidades, o parlamentar fez questão de deixar claro que possui uma forte identificação com a sigla e que deseja permanecer filiado.

Além do Progressistas, Flávio Nogueira também já iniciou conversas com a direção estadual do Podemos, sigla comandada pelo senador Elmano Ferrer. Outros partidos também já manifestaram interesse na filiação do deputado federal.

Natanael Souza