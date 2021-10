Após briga e ameaças de deixar o PT, deputado Ziza confirma permanência no partido

Problema resolvido, após brigas e discussões dentro da base aliada e ameaças de deixar o PT, o deputado estadual Ziza Carvalho (PT) confirmou que a crise foi solucionada. Insatisfeito com o “roubo” de aliados por parte do deputado estadual Georgiano Neto (PSD), Ziza se reuniu com o governador Wellington Dias e confirmou que disputará a eleição do próximo ano pelo Partido dos Trabalhadores.



O deputado revelou os detalhes da reunião que teve com o governador Wellington Dias e esclareceu que a tensão criada pela briga entre ele e Georgiano teria, de certa forma, aumentado a união dentro do seu grupo político.

“O governo entende que é preciso ter respeito um pelo outro, sem maiores conflitos. Não partiu de mim esse tipo de atitude eu apenas me defendi, conversando com as minhas lideranças eles seguem firmes comigo. O que eu tinha pra falar eu já falei, todo mundo entende e sou muito transparente nas minhas posições, cada um tem seus problemas e sabe como resolver, os meus com o governo eu já resolvi. Foi tudo superado, o governador sabe liderar com eficiência essa questão da base e do PT. A nossa preocupação agora é com a formação da chapa e vamos sair com a maior bancada da história. Além de asseguradas estamos expandido as nossas bases, esse discurso fez foi agradar as nossas lideranças”, finalizou o deputado.

Foto: Thiago Amaral/Ascom ALEPI

