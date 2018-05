"Apoio de Ciro a Themístocles não enfraquece disputa pela vice", diz Margarete

A vice-governadora Margarete Coelho (PP) comentou nesta segunda-feira (14) a declaração do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressista, afirmando que apoiará o nome do deputado Themístocles Sampaio (MDB) para compor a vaga de vice da chapa de Wellington Dias (PT). Segundo Margarete, o partido não vai fazer objeção a nenhum nome indicado pelo governador.

O fato de Ciro Nogueira, de acordo com Margarete Coelho, ter declarado que apoia Themístocles não deve interferir e nem enfraquecer a busca do Progressista pelo espaço. A vice-governadora ressaltou também que a permanência no cargo não é um fator condicionante à presença do partido na base do governador.



A vice-governadora afirma que é soldada do partido e está pronta para concorrer a qualquer cargo (Foto: Moura Alves/O Dia)



“A posição do meu partido é de nos mantermos firmes na luta pela vaga, mas ninguém está colocando faca no pescoço do governador. No caso de opção do governador pelo MDB, ou por qualquer outro partido da base, não vai vetar o nome escolhido. O que não quer dizer, em nenhuma hipótese, que o partido está abrindo mão da sua vaga de vice”, disse Margarete.

Se o partido não conseguir se manter na vaga, ocupada desde 2014, Margarete Coelho afirmou que ficará a disposição do PP para disputar outro cargo. Ela pode sair como candidata a deputada federal ou tentar retomar a cadeira de deputada estadual. “Sou uma soldada do meu partido”, finalizou a vice-governadora.

O principal partido na disputa pelo espaço contra o PP é o MDB, mas o PR e o PTB já declararam interesse pelo cargo. Para o governador, o assunto deve ser decidido após consenso entre as siglas. “Estamos tratando não só com o MDB porque não é possível ter o entendimento apenas com um partido. É preciso ser com o conjunto”, disse Wellington Dias.

Ithyara Borges - Jornal O Dia