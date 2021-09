Ao lado de Silvio Mendes, filha de Firmino fala em “defender legado do pai”

Pela primeira vez a filha mais nova do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, a estudante Cristina Soares, participou de um ato político partidário após a morte do pai. A jovem esteve ao lado de grandes nomes da política piauiense noencontro de lideranças Progressistas, que ocorreu na noite da última quarta (22). A jovem está em fase de conclusão do curso de psicologia e também cursa medicina, Cristina é a primeira filha do ex-prefeito que inicia ativamente a participação no campo político.



Em seu discurso Cristina falou em “defender” o legado do paie lutar por um Piauí mais justo. Ao lado de Iracema Portella e Silvio Mendes, possíveis integrantes da chapa majoritária da oposição para 2022, a jovem se emocionou ao falar do pai.

“Irei unir meus sonhos e paixões com os do meu querido pai, que sem dúvida estará me observando em cada segundo com muito orgulho, o mesmo orgulho que tenho de ser sua filha. Sou testemunha do amor que tinha por essa cidade e por esse estado. Amava cuidar de gente, amava cada canto de sua cidade, Teresina foi e sempre será sua querida filha. Em cada canto da cidade sinto a presença e o amor incondicional. Lucy Soares, minha mãe, está continuidade ao trabalho do meu pai. Firmino vive em cada um de nós representando a esperança, devemos lutar pelos nossos sonhos e por aquilo que acreditamos, o meu sonho é um Piauí melhor, mais justo e um futuro mais próspero”, disse a jovem.

Silvio Mendes, que é padrinho de Cristina, também comentou sobre a presença da jovem no evento e deixou em aberto o futuro político da afilhada em uma publicação no seu instagram.

