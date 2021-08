Portal O Dia

A agenda oficial de comemoração pelo aniversário de 169 anos de Teresina seguiu com a visita do prefeito Dr. Pessoa (MDB) à Câmara dos Vereadores para fazer a leitura de sua mensagem ao Legislativo Municipal. Durante a solenidade, a gestão do atual prefeito recebeu uma série de críticas de alguns parlamentares, que mencionaram, dentre outros, os problemas no transporte público da capital que já sofre com a falta de ônibus há mais de oito meses.





Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Para os vereadores, a questão do transporte coletivo tem que ser vista como prioridade por Dr. Pessoa. “Nunca houve um problema tão grande quanto agora no transporte da capital. É necessário que haja um projeto para que ele possa funcionar, mas a gestão municipal tem que abraçar essa causa e apresentar uma solução definitiva para esse problema”, pontuou o vereador Paulo Lopes.

Ele mencionou ainda a necessidade que Teresina tem de mais obras e lembrou que uma gestão de compromisso deve estar sempre em busca de projetos para a cidade e para quem nela vive. Paulo Lopes criticou a demora da atual gestão em dar andamento às ações de melhorias em infraestrutura urbana e destacou o legado do ex-prefeito Firmino Filho.

“Teresina se acostumou a ter várias obras entregues para a cidade nesse período e agora a gestão está aí há sete meses e a cidade tem cobrado muito os projetos futuros. As obras que estão sendo entregues para Teresina são as que ficaram da gestão anterior. A verdade é que nossa capital aprendeu a viver com uma gestão de compromisso”, disse o vereador.



Vereador Paulo Lopes - Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Essas e outras críticas foram rebatidas pelo prefeito Dr. Pessoa, que disse desejar para Teresina amor e união. O prefeito destacou que sua gestão tem entregado uma obra por dia desde o início do mandato e que tem atuado com a administração voltada para o emprego, renda e, principalmente, para as políticas públicas.

“Triste ainda que tem uns que criticam. Eu só quero mais amor e união: esta é a principal mensagem. É dar continuidade nas obras que deixaram e iniciar obras novas. Estamos bem com o setor empresarial e sem dúvida nenhuma teremos daqui a um ano uma Teresina bem melhor do que a que nós encontramos. Podem acreditar que o prefeito e os secretários estão focados em resolver os problemas, serem eficientes e buscar eficácia para atender ao povo de Teresina”, disse.



Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Dr. Pessoa lamentou ainda as mortes por covid-19 que Teresina teve no último ano com a pandemia e se solidarizou com os teresinenses que perderam entes queridos para a doença. Na ocasião, o prefeito pediu que a população siga cumprindo os protocolos sanitários para evitar aglomeração e continuar com o uso de máscara e álcool em gel.

Municipalização do transporte será definitiva

O prefeito Dr. Pessoa voltou a afirmar que a única saída para a problemática do transporte coletivo de Teresina é a municipalização de mais de 50% do setor. Esta foi uma das bandeiras de campanha de Pessoa, que vem seguidamente disparando críticas à classe empresarial que atua no segmento.

Durante a leitura da mensagem de aniversário de Teresina ao Legislativo Municipal, ele disse ter esperanças de que de um mês a outro a situação dos ônibus será resolvida. E que municipalizar o transporte não é medida paliativa. “Se municipalizar, quero que seja definitiva: 50% mais um é o governo municipal que irá conduzir do transporte. Os 49% restantes, os empresários que venham conversar”, finalizou Pessoa.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!