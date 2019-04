Ana Patrícia Paes Landim é reconduzida à corregedora-geral da Defensoria

A defensora pública Ana Patrícia Paes Landim Salha foi reconduzida ao cargo de corregedora-geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Em seu discurso de posse, Ana Patrícia Salha destacou as ações da Corregedoria nos últimos dois anos e ressaltou o comprometimento da pasta com a Gestão da Defensoria Pública. Ela já foi reconduzida pelo defensor público-Geral, Erisvaldo Marques.

“Preciso dizer que são três os pilares básicos que nos guiam: independência, transparência e eficiência, sempre buscando um modelo de Corregedoria mais proativa. Adotamos várias medidas de gestão voltadas à otimização e maior eficiência dos trabalhos, entre as quais o aperfeiçoamento da página da Corregedoria no site, atualização diária da escala de plantão, modificação na forma de envio dos relatórios do plantão, que passaram a ser emitidos eletronicamente e racionalização do acervo existente dos arquivos temporários e permanentes”, pontua a corregedora.

A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública é órgão de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí. É papel do órgão acompanhar denúncias de irregularidades cometidas por defensores e servidores no exercício das suas funções.

João Magalhães - Jornal O DIA