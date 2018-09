Álvaro Dias vem a Teresina nesta terça-feira para comício com Elmano

O senador Álvaro Dias, candidato à Presidência da República pelo Podemos, virá a Teresina nesta terça-feira (3) para participar de um evento de campanha ao lado do senador licenciado Elmano Férrer, que é candidato ao Governo do Piauí pela mesma sigla.

A partir das 19 horas, os dois comandarão um comício no Clube do Gari, localizado no bairro Matadouro, zona norte da capital.

Com boa aceitação na região Sul, senador Álvaro Dias (Podemos/PR) tenta crescer nas pesquisas conquistando votos em outras regiões (Foto: Luciano Benazzi / Divulgação)

Elmano avalia que a visita de Álvaro ao estado deve ajudar o presidenciável a ficar mais conhecido pelos piauienses. O candidato ao Palácio de Karnak lembra que o paranaense já tem um bom desempenho nas pesquisas entre os eleitores da região Sul, e agora seu foco é conquistar votos em outras regiões do país, sobretudo no Norte e no Nordeste.

Mas o senador licenciado espera que a presença de Álvaro em seu palanque também ajude sua candidatura ao Governo a decolar.



Na última pesquisa divulgada pelo Instituto Data AZ, no dia 29 de agosto, Elmano aparece apenas na quarta posição, com 4,8% das intenções de voto, atrás do governador Wellington Dias (PT), com 36,96%; do Dr. Pessoa (Solidariedade), com 18,16%; e de Luciano Nunes (PSDB), com 8,4%.

Álvaro será o primeiro candidato à Presidência a visitar o Piauí durante a campanha eleitoral. Fernando Haddad (PT) veio a Teresina no dia 17 de agosto, para o lançamento da campanha do governador Wellington Dias (PT) a reeleição, mas o Partido dos Trabalhadores ainda não admite que o ex-prefeito de São Paulo será o real candidato da sigla, mesmo depois de o Tribunal Superior Eleitoral confirmar, em sessão realizada na última sexta-feira (31), o indeferimento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nosso candidato vem prestigiar o Piauí, em especial os teresinenses. Momento em que ele estará apresentando as propostas para um país melhor. Juntos trabalharemos no combate à corrupção, em busca de melhorias para o povo, e para acabar com a política eleitoreira”, afirma Elmano Férrer, ressaltando Álvaro Dias é um candidato "ficha limpa".

Biografia

Alvaro Dias está no quarto mandato de senador – reeleito em 2014 com quase 80% dos votos válidos – e é o atual Líder do Podemos. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná, apontado pelo Datafolha como o melhor governador do Brasil. Indicado pelo DIAP, nos últimos anos, como um dos mais influentes parlamentares do País, também foi escolhido, por meio de votação realizada pelo site Congresso em Foco, o melhor senador do País em 2006. O Senador Álvaro Dias é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de Londrina. Em julho de 2007, recebeu em San Diego, na Califórnia, o diploma de Doutor honoris causa em Administração Governamental (Doctor of Government Administration) pela Southern States University.

Cícero Portela