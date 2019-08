Aluísio Sampaio deve assumir a presidência do diretório municipal do PP

O vereador Aluísio Sampaio é o nome mais cotado para assumir a presidência do diretório municipal do Progressistas. A mudança no comando da sigla ocorre porque o ex-deputado federal Mainha, atual presidente municipal, assumiu recentemente a Superintendência de Representação do Piauí em Brasília, o que inviabiliza sua presença nas articulações para as eleições do próximo ano em Teresina.

Aluísio Sampaio já possui o aval das lideranças do partido em níveis nacional e estadual, como senador Ciro Nogueira e o deputado estadual Júlio Arcoverde, respectivamente. O nome do parlamentar também é bem recebido pelos outros vereadores que compõe a atual bancada do Progressistas na Câmara Municipal.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Em conversa com a reportagem de O Dia, o vereador confirmou que deve ser o escolhido para o comando municipal do Progressistas. “Há uma conversa para que a gente possa assumir o diretório municipal, com a ida do deputado Mainha para Brasília. Existe a necessidade do fortalecimento do partido, com novas filiações. Todos os partidos políticos, com a proibição das coligações proporcionais, deverão fazer o dever de casa, que é formar chapas competitivas. Então, como vereador, pretendo ajudar nesse processo”, informou Aluísio Sampaio.

Além de Aluísio Sampaio, o Progressistas também conta com os vereadores R. Silva e Inácio Carvalho. Já o vereador Venâncio Cardoso, atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Teresina, deve deixar os quadros da sigla para se filiar ao PSDB

Natanael Souza - Jornal O Dia