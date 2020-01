O primeiro encontro de apoiadores do Aliança pelo Brasil em Teresina acontece na manhã deste domingo, 26 de janeiro. O evento será realizado no Antlantic City e, segundo a organização, deve reunir aproximadamente 1 mil simpatizantes da direita, além de contar com a presença de nomes nacionais, como os deputados General Girão, Delegado Cavalcante e André Fernandes.

O evento também contará com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que falará à militância através de vídeo chamada, direto da Índia, onde cumpre agenda desde a última sexta-feira.

O encontro de apoiadores do Aliança pelo Brasil é organizado pela advogada Rubenita Lessa, articuladora da criação da sigla no Piauí. Segundo ela, as bandeiras estabelecidas são as mesmas defendidas por Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018.



Aliança pelo Brasil realiza encontro em Teresina. Foto: Assis Fernandes



“É um partido que tem como base os princípios conservadores, que tem como base a defesa da vida, desde a concepção, é um partido contra a legalização do aborto, é um partido que defende a família como fundamento maior da sociedade, é um partido que defende a proteção da infância, é um partido que é contra a ideologia de gênero. Na parte econômica, é um partido que preza pela liberdade do empresário, que gera emprego e gera renda. É um partido que é contra o comunismo e o socialismo”, explicou Rubenita.

Durante o encontro, também será realizada a coleta de novas assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil. No Piauí, a meta é alcançar a marca de aproximadamente 18 mil assinaturas até o próximo mês de abril, o que possibilitará a participação da sigla nas eleições municipais do próximo mês de outubro.

Natanael Sousa e Nathalia Amaral