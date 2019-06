Aliança não é descartada, mas é vista como improvável por Assis Carvalho

Questionado pelo Jornal O Dia acerca de uma eventual coligação com MDB nas eleições municipais do próximo ano, o deputado federal Assis Carvalho, presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou que não se opõe a aliança, embora veja como difícil a parceria em alguns municípios piauienses.



“Sou partidário de que onde for possível compormos, vamos compor sim. Estou alinhado a este projeto mas, infelizmente, há algumas cidades em que não temos como se alinhar, como as do Norte do estado, onde é mais complicado”, disse o petista.



Assis Carvalho diz que não se opões a aliança, embora veja como difícil a parceria em alguns municípios - Foto: Jailson Soares/O Dia



Assis explicou que em alguns lugares, como em Picos, Oeiras e São Raimundo Nonato, onde o MDB tem mais ligação com o grupo político do senador Marcelo Castro, a convivência entre as siglas é pacífica, no entanto, ressaltou que em outras, como na capital, a relação é mais problemática. “São mais alinhados ao MDB do Norte, que sempre tem uma posição muito clara de tentar sufocar o Partido dos Trabalhadores”, pontuou.

Mesmo diante desse cenário, o petista não descarta a possibilidade de composição, desde que o partido lidere a chapa majoritária de uma eventual aliança. “Não estou dizendo que é impossível. Se de repente o MDB topar apoiar o PT, por exemplo. É um processo que pode ser construído, até porque em Teresina o PT é mais forte que o MDB”, disparou.

Ainda assim, Assis Carvalho ressaltou que as eleições para o diretório municipal é quem irá definir o condutor e os rumos do partido no pleito do próximo ano.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia