Aliança entre o PSL e o PSDB em 2020 está descartada

O novo presidente do PSL em Teresina, Anderson Pereira, entende que, embora tenham representado dois lados opostos na polarização observada em sucessivas eleições presidenciais, PT e PSDB compartilham a mesma linha ideológica, de "natureza esquerdista". Diante disso, ele avalia que o PSL precisa firmar-se, no Piauí, como o principal opositor do PT, liderado pelo governador Wellington Dias, e do PSDB, liderado por Firmino Filho.



Com este raciocínio, o capitão Anderson descarta qualquer possibilidade de aliança do PSL com Firmino em 2020, embora os três vereadores que a sigla possui hoje no Legislativo municipal estejam alinhados com a gestão tucana: Luís André, Teresinha Medeiros e Ricardo Bandeira. Este último, inclusive, está licenciado do cargo de vereador para comandar a Secretaria Municipal de Economia Solidária.



O novo presidente municipal do PSL afirma que PT e PSDB possuem a mesma raiz "esquerdista" e precisam ser enfrentadas - Foto: Elias Fontinele/O Dia



"Em 2018, nós vimos, realmente, muitos grupos de mobilização, com formadores de opinião, ativistas digitais, novos mobilizadores sociais e novas lideranças políticas surgindo nesse cenário reacionário, que levantaram a bandeira dos princípios e valores que foram carreados pelo nosso presidente Bolsonaro. Nesse contexto, nós enxergamos que hoje há um nicho eleitoral que exige uma plataforma política voltada mais à direita, uma plataforma que seja efetivamente oposicionista, para o estado e para a nossa capital", conclui o capitão Anderson.

A posse do capitão na presidência do PSL ocorreu ontem (17), na sede do diretório, que fica na Rua Santa Catarina, bairro Piçarra, em frente à igreja da Paróquia de São Raimundo Nonato, na zona sul da capital.

Cícero Portela