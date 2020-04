Alepi recebeu dados detalhados sobre novos empréstimos, diz líder

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Costa (PT) anunciou que a administração estadual enviou informações adicionais sobre os pedidos de empréstimos que tramitam na Casa. Segundo ele, as informações servem de embasamento para os parlamentares na discussão das propostas, além de esclarecer as dúvidas levantadas a respeito da aplicação dos recursos.

De acordo com Francisco Costa, o governo enviou à Assembleia informações sobre os eixos principais de investimentos que devem ser realizados através dos recursos de cada uma das operações de crédito. Além disso, o documento também traz indicadores que atestam a capacidade de endividamento do Piauí.

“O governo do estado enviou informações adicionais, até mesmo para balizar, ajudar e esclarecer qualquer dúvida dos parlamentares sobre a intenção do governo do estado diante do pedido dessas operações de crédito”, informou o líder do governo.



Francisco Costa diz que governo é transparente nas discussões - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O pedido de maiores informações era uma das cobranças dos parlamentares da oposição que questionam a viabilidade da contratação de novos empréstimos.

As mensagens que tratam sobre as operações de crédito voltam a ser discutidas nesta quarta-feira (28), nas comissões de Constituição e Justiça e Finanças. A expectativa do governo é de que os textos sejam votados em plenário ainda esta semana.

Os pedidos

A Assembleia Legislativa analisa três mensagens relacionadas a operações de crédito. A primeira mensagem trata sobre a obtenção de empréstimo de até R$ 1 bilhão pelo Governo do Piauí junto ao Banco do Brasil com o aval da União. Os recursos devem ser aplicados em investimentos nas áreas da saúde, segurança e infraestrutura básica. A segunda mensagem lida dispõe sobre a realização de operação de crédito com o Banco Regional de Brasília (BRB) no valor de R$ 83 milhões, valor que deverá ser aplicado na restauração e conservação das rodovias piauienses.

Os deputados também discutem o projeto que trata de um aditivo de até 100 milhões de dólares a empréstimo obtido pelo Governo do Estado junto ao BIRD (Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento).

"Não é um plano de aplicação, é um plano de enganação", diz Gustavo Neiva

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Neiva (PSB), questionou a relevância do documento enviado pelo governo aos parlamentares sobre a aplicação dos recursos das novas operações de crédito, que tramitam no legislativo estadual. Para ele, as informações contidas no documento são genéricas e não atendem aos pleitos da oposição.

"O que o governo apresentou não é um plano de aplicação, é um plano de enganação. São informações genéricas, que já constavam nas mensagens enviadas para a Assembleia", disse Gustavo Neiva.

Ainda de acordo com o líder da oposição, o documento enviado à Assembleia Legislativa demonstra que boa parte dos recursos das novas operações de crédito pleiteadas vão ser utilizadas em obras de infraestrutura. Segundo ele, a destinação levanta suspeitas, por 2020 se tratar de um ano eleitoral.

"A única novidade é que ficou claro que o governo se aproveita do momento de crise para contratar novos empréstimos, que vão ser utilizados em obras eleitoreiras durante um ano eleitoral", avaliou o líder da oposição.

Natanael Souza, do Jornal O Dia