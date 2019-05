Alepi não criará dificuldade para governo contrair empréstimos

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) deve receber nos próximos dias um projeto, de autoria do Executivo, para alongamento da dívida estadual. Além disso, o governo estuda a obtenção de novos empréstimos, que também precisa da autorização do parlamento estadual, o que, segundo o deputado João Madison (MDB), deve ser aprovado facilmente pelos seus pares.



“Todo dinheiro para o Estado é bom. Para ter uma ideia, vamos precisar de R$ 450 milhões para recuperar as estradas que estão deterioradas pelas chuvas, então é importante que esse dinheiro venha. A Assembleia fará sua parte, que é dar autorização, mas que realmente o governo federal libere, não fique só nesse ‘vai não vai’, queremos que o governo libere esse dinheiro, pois no que depender da Assembleia não terá dificuldade nenhuma”, enfatizou o emedebista.

A intenção é ampliar o prazo para quitação dos valores investidos nos últimos anos, uma maneira de compensar as altas taxas de juros cobradas nestes contratos. O governador Wellington Dias (PT) também aguarda o Programa Emergencial Financeiro, anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que deve ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias.

Vale destacar que Wellington Dias conta hoje com o apoio da ampla maioria dos deputados, tanto em plenário como nas comissões ´técnicas da Alepi, o que reforça a facilidade para aprovação de matérias do interesse do governo.

