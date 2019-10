Alepi deve passar a contar com Frente Parlamentar da Advocacia

A Assembleia Legislativa passará a contar com uma Frente Parlamentar da Advocacia. O documento solicitando a instalação da nova Frente foi assinado pelo presidente da OAB-PI, Celso Barros Coelho Neto, e pelo deputado estadual Henrique Pires (MDB), autor do requerimento para a efetivação da proposta.



Para ser criada, uma nova frente parlamentar precisa da assinatura de pelo menos 10 deputados estaduais. Na atual legislatura, pelo menos 11 parlamentares são da área do Direito, entre eles o próprio presidente da Casa, Themístocles Filho (MDB).

O requerimento foi assinado pelo presidente da OAB, Celso Barros, e pelo deputado Henrique Pires (Foto: Divulgação)

Para o presidente da OAB-PI, Celso Barros Coelho Neto, a criação da frente vai beneficiar não só os advogados do Piauí, mas a sociedade como um todo. Ele ressaltou que a Frente Parlamentar da Advocacia destinada ao acompanhamento de matérias de interesse da Advocacia e ao implemento de políticas legislativas voltadas à valorização dos profissionais no âmbito do Estado do Piauí. “A criação da Frente beneficiará, sem dúvidas, tanto a classe advocatícia, quanto a sociedade”, destacou.

Já o deputado Henrique Pires, que também é advogado, informou que o pedido da Ordem é salutar e que há muitas matérias de interesse da categoria em tramitação que necessitam desta ponte proporcionada pela existência de uma Frente Parlamentar. “Creio que não teremos nenhum problema em aprovar a criação desta nova frente porque ela é de interesse de toda a sociedade e o plenário da casa é sempre atencioso a isto”, afirmou.

Natanael Souza