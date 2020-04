Alepi começa a discutir novos pedidos de empréstimo que chegar a R$ 1,5 bi

A Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira (6) sessão virtual para leitura dos três Projetos de Lei do Executivo que tratam sobre a contratação de novas operações de créditos que serão realizadas pelo governo do Estado com instituições financeiras nacionais e internacionais. Durante a sessão plenária virtual, presidida pelo deputado Themístocles Filho (MDB), foi realizada a leitura das mensagens encaminhadas ao Poder Legislativo pelo governador Wellington Dias que pretende com os recursos, dentre outras coisas, combater os efeitos da pandemia do coronavírus no Piauí.



A primeira mensagem trata sobre a obtenção de empréstimo de até R$ 1 bilhão pelo governo do Piauí junto ao Banco do Brasil com o aval da União. Os recursos devem ser aplicados em investimentos nas áreas da saúde, segurança e infraestrutura básica.



O presidente da Alepi, Themístocles Filho, quer agilidade no trâmite das matérias no parlamento - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A segunda mensagem lida dispõe sobre a realização de operação de crédito com o Banco Regional de Brasília (BRB) no valor de R$ 83 milhões, valor que deverá ser aplicado na restauração e conservação das rodovias piauienses.

Os deputados também fizeram a leitura do Projeto de Lei Ordinária que trata de um aditivo de até 100 milhões de dólares a empréstimo obtido pelo governo do Estado junto ao BIRD (Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento).

Após a leitura das proposições, o presidente Themístocles Filho informou que os Projetos de Lei serão analisados agora pelas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. “Agora todos esses projetos serão analisados nas Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa e todos poderão discutir e fazer sugestões e até emendas”, destacou presidente da Casa.

Natanael Souza, do Jornal O Dia