Além das comissões técnicas, PT admite interesse pela presidência da Alepi

Os colegiados técnicos da Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi) deverão passar por uma série de reformulações, tanto na composição como em seus comandos. Com a maior bancada da Casa em 2020, o Partido dos Trabalhadores (PT) não esconde o desejo de presidir comissões importantes, como a de Constituição e Justiça (CCJ).

“Há os critérios. O PT está entre as maiores bancadas, então devemos dirigir algumas comissões e, claro, que no entendimento com outros partidos da base, creio que essa definição acontecerá depois do carnaval (...) por enquanto é só conversação, formação de blocos, ver qual o número de vagas destinado a cada partido ou bloco”, disse o deputado Francisco Limma.



O deputado estadual Francisco Limma informa que a sigla quer debater o assunto - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Além das discussões em torno da nova formatação das comissões, o PT também admite intenção de participar das tratativas quanto à composição da nova mesa diretora da Alepi, processo que deve ocorrer no final de 2020.

“Temos interesse em fazer esse debate. Necessariamente ainda não tratamos se o partido terá um candidato a presidente ou não, mas temos interesse de estar discutindo a direção da Assembleia. Claro que ninguém se elege só, dependemos da articulação com outros partidos”, finalizou o petista.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia