Alegando divergências internas, Jesus Rodrigues comunica desfiliação ao PSOL

Dentre outras coisas, o empresário cita divergências internas das tendências políticas da agremiação e questões de saúde como causadores da sua decisão, já comunicada ao diretório do partido.



“Estava há cinco anos sem conseguir produzir coletivamente, de maneira satisfatória (...) Há uma luta de tendências muito acirradas, principalmente nesse momento de composição da nova direção, então decidi ir embora”, explica Rodrigues, que estava na sigla desde 2014, após deixar o Partido dos Trabalhadores (PT).

Um outro fator determinante para o pedido de desfiliação foi a recusa de determinados segmentos internos do PSOL pela filiação do professor Paulo Henrique ao partido, acatada pela executiva nacional. Com 60 anos, Jesus Rodrigues prefere evitar o confronto.

“Eu teria que gastar muito tempo lutando internamente para que pudéssemos superar essas dificuldades. Não tenho mais saúde espiritual para viver em conflito, quero paz na minha vida e construir produtivamente. Viver numa guerra interna, não é saudável para minha saúde física e mental”, argumenta o ex-pessolista.

Sem legenda, Jesus Rodrigues descarta estar nos seus planos uma outra, mas ressalta a intenção de continuar sendo um ator político. “Vou atuar de maneira cidadã, sem vinculação partidária, mas com um posicionamento de esquerda”, finaliza.





João MagalhãesBreno Cavalcante