Aldo Rebelo participa de evento de filiação no Piauí

O pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade, Aldo Rebelo, estará em Teresina na próxima sexta-feira (25) para se reunir com lideranças regionais e participar do evento de filiação da Major Elizete Lima e a delegada Andreia Magalhães ao partido. Um comandante da PM, que não teve o nome divulgado, também deve ingressar nas fileiras da sigla.

A vinda do ex-ministro e do ex-deputado federal também tem o objetivo de fortalecer o palanque de Dr. Pessoa no Estado. O deputado estadual, que é presidente do partido no Piauí, tentará uma vaga no senado, compondo uma chapa encabeçada pelo senador Elmano Férrer (PODEMOS).



A vinda do presidenciável visa fortalecer ainda a candidatura de Dr. Pessoa (Foto: Divulgação)

“É um orgulho recebê-lo aqui no Piauí pela história dele, de nome nacional de credibilidade, de responsabilidade com a coisa pública. Vai ser também uma oportunidade de, principalmente, os militares se aproximarem do Solidariedade. As filiações da major e da delegada Andreia só aumentam o orgulho do partido no Piauí” Aldo Rebelo foi lançado como pré-candidato à presidência pelo partido logo após se filiar à sigla, no mês de março.

Aldo Rebelo foi ministro das Relações Institucionais entre 2004 e 2005, no governo de Lula (PT) e já comandou os ministérios do Esporte, da Ciência e Tecnologia e da Defesa na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Ithyara Borges - Jornal O Dia