Alckmin vai procurar tucanos de MG para discutir situação de Aécio

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) vai procurar nesta quinta-feira (19) parlamentares tucanos de Minas Gerais para discutir os efeitos que sua campanha à Presidência da República sofrerá depois que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) se tornou réu no STF (Supremo Tribunal Federal).

A conversa, que deve ser por telefone, ainda não vai contemplar Aécio. Alckmin quer esperar a temperatura baixar para conversar com o senador mineiro.

Nesta quarta (18), o pré-candidato ao Palácio do Planalto afirmou que Aécio, réu acusado de corrupção e obstrução de Justiça, não deveria disputar a eleição deste ano. À reportagem, Aécio rebateu Alckmin e respondeu sugerindo que a decisão não compete a ele, mas aos seus correligionários de Minas.

Os mineiros temem que, caso Aécio mantenha a intenção de disputar algum cargo, comprometam a candidatura do senador Antonio Anastasia ao governo de Minas Gerais. Anastasia está no Japão acompanhando o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) e só retorna ao Brasil no fim de semana.



Agenda

Depois de passar o dia em São Paulo, Alckmin foi a Brasília no início desta noite para participar de um jantar na casa do deputado Fábio Faria (PSD-RN) promovido pelo PSD com seus parlamentares da região Nordeste. Um jantar semelhante a este já foi realizado com parlamentares das regiões Sul e Sudeste.

O partido do ministro Gilberto Kassab (Comunicações) terá alianças com o PSDB em praticamente todos os estados nordestinos, exceto Bahia e Sergipe, onde a coligação é com o PT.

Para o líder do PSD na Câmara, Domingos Neto (CE), o trunfo da candidatura de Alckmin é a estrutura partidária robusta que tem o PSDB. O estado do deputado trabalha com a expectativa de que o senador Tasso Jereissati aceite disputar o governo do Ceará.

O primeiro estado nordestino que Alckmin deverá visitar é o Maranhão. Ele vai a São Luís em 5 de maio para a inauguração da sede do PSDB local. Antes disso, Alckmin terá agenda em Ribeirão Preto (SP), Uberaba (MG) e no Espírito Santo. Na segunda-feira (23), ele terá uma reunião em São Paulo para definir o cronograma de viagens.

